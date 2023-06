Yon Jij Federal nan Miami Ranvwaye pou 2024 Odisyon Sispèk nan Asasina Prezidan Ayisyen Jovenel Moise

Jij Jose E. Martinez pase lod bay avoka ki reprezante yon gwoup sispek ke lajistis Etazini akize an koneksyon ak asasina Prezidan Ayisyen Jovenel Moise, pou yo ranpli yon demann pou pwolonje peryod tan pou prepare pou pwose yo.

Odisyon nan tribinal federal Miami ki te dewoule Madi maten 20 Jyen te gen kom bi pou diskite sou stati pwosesis la. Avoka ki reprezante akize Mario Antonio Palacios Palacios, Joseph John Joel, Emmanuel Christian Sanon, James Solages, Joseph Vincent, German Alejandro Rivera Garcia, Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla ak Frederick Joseph Bergmann Jr. te dire 30 minit.

Jij la mande avoka akize yo pou yo diskite ant yo sou dosye ki tonbe anba yon lwa ki rele CIPA (Classified Information Procedures Act). Lwa sa a esansyel pou tout pwose ki gen prev ki lye ak sekirite nasyonal Etazini. Li tabli yon seri pwosesis kle ki fasilite yon ekilib ant dwa fondamantal akize kap fe fas ak pwose kriminel, ak entere gouvenman an genyen pou l anpeche enfomasyon sekre tonbe nan men moun ki pata dwe gen akse ak enfomasyon sa a.



Dapre sa Jij Martinez di VOA Kreyol, pwochen odisyon an fikse pou Mwad Me 2024.



Se menm jij sa a ki te kondane biznisman Ayisyen-Chilyen Rodolphe Jaar pou l pase rès vi li nan prizon pou wòl li jwe nan ede yon gwoup mèsenè Kolonbyen yo jwenn zam pou asasinen Prezidan Ayisyen an Jovenel Moise 7 jiyè 2021.

Jaar te rive nan Sid Florid nan mwad Janvye 2022, apre yo te arete l nan Repiblik Dominikèn. Li fèmen nan prizon Ozetazini depi lè a. Dapre otorite Ameriken yo, li te volontye pou yo transfere l Miami pou fè fas ak akizatè li yo.

Dapre dokiman legal yo, konplotè yo te gen entansyon kidnape prezidan Ayisyen an nan komansman, men pi ta plan an te chanje epi yo te deside touye l pito. Konplotè yo te espere jwenn kontra ak nouvo administrasyon Ayisyen an apre ke Moise pat sou pouvwa a anko, dapre anketè yo.

Jaar te responsab pou apwovizyonman zam pou mèsenè Kolonbyen yo, dapre dokiman legal tribinal la posede. Plizyè pami solda Sid Ameriken yo te rete nan yon kay ke Jaar te kontwole, dapre sak nan akizasyon lajistis la.

Gouvènman Ayisyen an arete plis pase 40 moun pou swadizan wol yo te jwe nan asasina a - pami yo 18 ex-solda Kolonbyen.



Jean Marc Herve Abellard kontribye a reportaj sa a depi Miami; kek enfomasyon soti nan Associated Press