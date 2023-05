Maduro Konfime Venezyela Pap Retounen Nan L'OEA

Prezidan venezuela an deklare ke "Òganizasyon Eta Ameriken an vin tounen yon dezòd, nou kapab di li kraze deja, L'OEA ta dwe disparèt.

Jan Prezidan Lopez Obrador (Prezidan Meksik) te di l, "li ta dwe disparèt". Petèt kreye yon mize pou li ".

"Se pou sa nou pati, nou pati pou tout bon e nou pa gen plan pou retounen, kanmarad, chemen venezyelen diferan."

Prezidan Maduro ak Prezidan Gustavo Petro (Kolonbi) te diskite sou reentegrasyon Venezyela nan OEA Novanm pase a, men sa pa debouche sou okenn akò definitif.

Maduro te kenbe yon diskou kritik anvè òganizasyon an "OEA" pandan plizyè ane e sitou depi lè òganizasyon an te rekonèt Juan Guaidó, kòm otorite lejitim peyi Venezyela, apre yo te kesyone re-eleksyon Maduro an 2018.

Yon reprezantan Guaidó te rankontre ak òganizasyon an jiskaske opozisyon Venezyelyen an li menm te mete fen nan gouvènman pwovizwa li te prezide an janvye 2023.

Venezyela pa gen okenn reprezantan kounye a nan OEA.