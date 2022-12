Yon Nouvo Prezidan Prete Sèman nan Pewou

Palman Pewouvyen an wetire Prezidan Pedro Castillo sou pouvwa a e yo mete vis prezidan an kòm ranplasan li.

Palmantè yo vote pou dechouke Castillo apre li te pibliye yon dekrè pou disoub Palman an yon ti tan anvan twazyèm tantativ yo pou akize l ofisyèlman.

Moun te ka wè Castillo andedan yon stasyon polis. Stati li poko klè.

Biwo Medyatè Nasyonal la dekri evenman an tankou yon "efondman konstitusyonèl".

Gen yon analis ki fè remake prezidan an kapab disoud palman an, e palman an kapab wetire prezidan an sou pouvwa. Donk sa ki rete se pouvwa kri.

Vis Prezidan Dina Boluarte prete sèman deja kòm nouvo prezidan Pewou.

Li se premye fanm ki janm okipe pòs prezidan an nan 200 ane listwa repiblik la.