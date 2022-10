Si Repibliken Pran Tou 2 Chanm Kongrè Yo Pwogram Prezidan Joe Biden Pral Kraze

Si Repibliken yo nan opozisyon an pran ni Chanm Reprezantan an ni Sena a nan eleksyon mitan manda 8 Novanm k ap vini an, pwogram Prezidan Joe Biden, yon Demokrat, pwal deraye. Se youn nan kous ke moun plis swiv e ki pi sere, pou yon syèj ki ouvè nan Sena a nan Pennsylvani. Nan kous sa a gen Mehmet Oz ki gen nominasyon Pati Repibliken an kont kandida ki gen moninasyon Pati Demokrat la John Fetterman, ki se lyetnan gouvènè eta a.

Ekip kanpay Fetterman nan pibliye kèk imaj nan medya sosyal ki moutre mank konesans li sou Pennsylvani, e yo moutre li kòm yon nèg rich, ki pa gen okenn kontak ak ti travayè òdinè pa lòtbò fwontyè a nan New Jersey.

Oz, yon medsen e yon novis nan politik, chache lage dout nan mitan elektè nan Pennsylvani sou Fetterman kòmkwa li pa kadre ak pòs senatè a depi lè li te fè yon stroke nan

mwa Me pase, yon ti tan apre li te jwenn nominasyon Pati Demokra la. Kondisyon fizik sa a ba li pwoblèm pou li konprann sa moun ap di l.

Nan yon deba televize madi, ak Oz, yo te kite Fetterman sèvi ak yon aparèy pou ekri tout pawòl sou ekran televizyon ki te devan li.