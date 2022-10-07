Pèt LaRisi nan Ikrèn Pouse Otorite Ris yo Pale de Posiblite pou yo Sèvi ak Zam Nikleyè Taktik

“Nou pa te fè fas ak Armageddon depi Kennedy ak Kriz Misil Kiba a,” se sa Biden di nan yon marathon nan New York pou ranmase lajan pou Komite Kanpay pou Senatè Demokrat yo. Nan mwa Oktòb 1962, Etazini ak Inyon Sovyetik sanble te manke rive nan yon konfli nikleyè apre Etazini te fin deplwaye misil balistik nan Turki ak Itali, e lè Inyon Sovyetik te kontrekare desizyon sa a nan deplwaye misil menm jan an nan Kiba.
Biden di ke Prezidan ris Vladimir Putin, “yon nèg mwen konnen byen,” p ap fè blag lè li pale de sèvi ak “zam nikleyè oubyen byolojik oubyen chimik.”
Biden di, “M pa panse ke sèvi ak zam nikleyè taktik, se bagay ki ka fèt san w pa rive nan Armageddon.”