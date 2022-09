Pentagòn nan Make 21èm Anivèsè Atak Teworis 11 Septanm 2001 lan

Pentagòn nan, ki se katye jeneral Depatman Defans Etazini an , make 21èm anivèsè atak teworis 11 septanm 2001 an ki te pran lavi anviwon 3 mil moun lè teworis te detounen plizyè avyon komèsyal ki te frape tou marasa World Trade Center nan New York, batiman Pentagòn nan (ki sitye nan Arlington, Vijini toupre Washington DC) epi yon lòt ki t al kraze nan yon chantye nan eta Pensilvani.

Nan Pentagòn nan , drapo ameriken an te deplwaye, yon ofisye depatman defans la te chante im nasyonal Etazini anba yon gwo lapli, e yon mizisyen ak yon « cornuse » te jwe « "Amazing Grace"…Glwa Enfini.

Prezidan Joe Biden ak sekretè Defans la Lloyd Austin te patisipe nan selebrasyon sa a ak yon seremoni kote prezidan an te depoze yon jèb flè nan Pentagòn nan kote te gen 184 moun ki te mouri.

Nan okazyon an , anba gwo parapli akoz lapli a , Prezidan Biden di « 21 an apre atak la, nou kenbe pwomès pou nou pa janmen bliye. Istwa Etazini te chanje jou sa a, men karaktè peyi pa janm chanje »

Lidè ameriken an mansyone detèminasyon peyi a kont teworis etranje yo ki pa « janm febli » , kote l site atak kòmando ameriken an 2011 ki te touye mastèbrenn atak 11 septanm 2001 Osama ben Laden nan Pakistan ak atak ki fèt dènyèman la a ki te pran lavi nouvo chèf al-Kayda a , Ayman al-Zawahiri, nan Kaboul , kapital peyi Afganistan .

Prezidan Biden di ankò Etazini " pap janm ezite fè sa ki dwe fèt pou defann pèp ameriken an "

Gen aktivite ki dewoule tou nan New York kote 2 avyon t al kraze nan tou marasa World Trade Center la kote plis pase 2,700 moun te mouri . Vis-prezidant la, Kamala Harris, ak mari l , Doug Emhoff , te Ground Zero a ak lekti tradisyonèl non moun ki te peri nan evenman tris sa a.

Aktivite tou dewoule nan Pensilvani kote 40 moun anviwon te mouri nan atak ak yon lòt avyon .

