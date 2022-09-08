Ayiti: Popilasyon an Mande Demisyon PM Ariel Henry

Jounalis AP News ki te sou plas te tande kout zam melanje ak manifestan yo ki tap chante, epi bat bravo ayè Mèkredi a pandan yo tap defile nan lari ki te barikade a wòch, kamyon epi kawotchou ki tap boule.

Plizyè lòt manifestasyon te paralize divès lòt vil nan rejyon nò a ak rejyon sid peyi a tankou Port-de-Paix, Petit-Goave ak Jeremie, kote lapolis te tire gaz lakrimojèn pou kraze manifestatsyon yo.

Pèp Ayisyen an kontinye ap òganize divès manifestasyon akoz yon ogmantasyon nan aktivite vyolans gang yo, ak pri pwodwi debaz ki monte byen wo e ak yon gwo mank gaz ki genyen nan peyi a.