Devan Sipòtè Li yo nan Pensilvani, Trump Di Biden Se "Enmi Nasyon an"

Trump te deklare "se li menm ki lènmi nasyon an," bilyonè Repibliken an te fè deklarasyon an devan yon foul moun, pou l reponn a atak malouk ke Joe Biden te fè 2 jou anvan ke Donald Trump " + MAGA + Repibliken yo" (Make America Great Again) reprezante "Menas pou Demokrasi”.

Donald Trump kontinye poul di "Diskou Biden nan se yon diskou rayisman ak yon moun ki an kòlè kont nou" li denonse akizastion Biden fè ki dekri sipòtè li yo kòm "menas pou demokrasi" ak "lènmi nasyon an".

"Lennmi nasyon an se li menm, ak gwoup moun ki ap kontwole li yo" pou raple ansyen prezidan an ap fè kanpay nan yon eta kle.

Ak premye aparisyon piblik li depi apre FBI te al fouye rezidans li nan Florid 8 out pase Mar-a-Lago, li te di zak ankèt sa se yon"egzanp gwo menas reyèl ki peze sou libète Ameriken yo" ak youn " nan abi pouvwa ki pi chokan ke yon administrasyon ap fè nan tout istwa Ameriken".

"Atak sou kay mwen nan Mar-a-Lago se te yon travestis nan jistis," ensiste ansyen prezidan an, ki ouvètman di lap konsidere yon nouvo kandidati nan 2024.

FBI te al fouye kay ansyen prezidan an paske yo sispèk li te kenbe ilegalman dokiman konfidansyèl ki te an posesyon li pandan manda li nan Mezon Blanch lan (2017-2021).

Envestigatè federal yo kwè ke pami 30 bwat yo te sezi yo gen dokiman pi sekrè ki "pwobableman kache" nan yon fason pou anpeche ankèt lanse kont li, se sa yon dokiman ke Depatman Jistis la pibliye di.