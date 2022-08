Rudy Giuliani, Ansyen Avoka Donald Trump, Fè Depozisyon Li nan Eta Jòji

Washington - Rudy Giuliani, ansyen majistra vil New York ki te pran tèt efò legal ansyen Prezidan Donald Trump te lanse pou l te eseye ranvèse rezilta eleksyon prezidansyèl 2020 an, kòmanse fè depozisyon li mèkredi devan yon gran jiri espesyal nan Eta Jòji kote otorite lajistis yo ap mennen ankèt sou magouy ekip Trump la te fè pou yo te mele nan òganizasyon eleksyon an nan eta a.

Jòji se youn nan 6 eta kote rezilta eleksyon an te enprevizib, eleksyon ke Trump te pèdi; alòs, ansyen prezidan an te monte yon ekip legal e li te lanse yon kapay presyon politik pou l te eseye chanje rezilta vòt la an favè li. Sepandan, Jòji se sèl eta kote yon komisè gouvènman lokal ap mennen ankèt sou moun ki te mele nan magouy la.

Giuliani, ki te sèvi kòm avoka pèsonèl Trump pandan kanpay la, te resevwa lòd nan men yon jij mwa pase a pou l konparèt kòm temwen devan yon gran jiri espesyal nan Awondisman Fulton, nan Jòji; men, sa pa gen lontan li te resevwa enfòmasyon ki te di li se yon moun otorite yo “vize” nan ankèt la k ap avanse rapidman, daprè sa avoka li te deklare lendi.

Chanjman estati Giuliani pa vle di lajistis prèske akize zanmi long dat Trump sa a dèske li te fè sa k pa sa; men sa soulve kesyon k ap mande èske li pa t vyole lalwa, sa ki ta fè l tounen pi pwòch kolaboratè ansyen prezidan an ki kapab genyen pou l reponn kesyon lajistis sou wòl li te jwe nan efò pou chanje rezilta eleksyon 2020 an, dapre espesyalis nan kesyon legal.