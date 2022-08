Putin: "Etazini Ap Chèche Destabilize Lemond "

An menm tan an, yon bato imanitè ki tap transpòte sereyal pou ale an Afrik te kite Ikrèn Madi: yon premye pa depi akò a te siyen an Jiyè pa Kyiv ak Moskou, kòm medyatè Latiki te pwopoze tèt nan akò pou te ede espòte sereyal Ikrenyen yo k bloke akòz konfli a.

Lagè a, ki te kòmanse 24 fevriye, te lakòz sanksyon peyi Lwès kont Larisi ak anpil èd istorik finansye ak militè pou Ikrèn, sa ki mete gwo tansyon san parèy, patikilyèman ant Washington ak Moskou.

An jeneral, Vladimir Putin te kritike Lèzetazini paske li t ap chèche "destabilize" lemonn, li te site tou dènye vizit Prezidan Chanm depite Ameriken an, Nancy Pelosi, nan Taiwan.

"Sitiyasyon an nan Ikrèn montre ke Etazini ap eseye trennen konfli a. Epi li ap fè menm jan an nan kiltive posiblite pou yon konfli nan pwovens Lazi, Afrik, nan peyiAmerik Latin nan," Putin te di nan yon deklarasyon. Konferans Sekirite Entènasyonal nan Moskou.