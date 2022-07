Enketè Atak sou Lokal Kongrè Ameriken an Fè Konnen Se Trump Ki Te Pwovoke Katastwòf yo

Wachintonn — Yon komisyon Chanm Depite ameriken an k ap mennen ankèt sou atak ki te fèt sou lokal Kongrè a 6 janvye 2021 an, fè konnen kòmkwa se ansyen Prezidan Donald Trump ki te pwovoke katastwòf sa a avèk yon envitasyon eksplozif li te lanse bay patizan l yo pou yo te antre Washington epi eseye bloke sètifikasyon eleksyon 2020 an ke l te pèdi devan kandida demokrat la, Joe Biden.

Komisyon an fè konnen ke Trump te pibliye yon twit nan kòmansman jounen 19 desanm 2020 an, apre li pa t okipe konsèy repete pwòch kolaboratè l yo nan Lamezonblanch ki te mande l aksepte reyalite a, sètadi rekonèt li te pèdi eleksyon an e ke pa t gen okenn prèv ki te ka montre te gen ase koken pou chanje rezilta vòt la.

Olye de sa, apre Trump te fin fè yon rankont manch-long nan Lamezonblanch avèk konseye ki t ap apiye li nan lit kont rezilta eleksyon an epi kèk lòt ki te ba l konsèy pou l aksepte ke li te pèdi, ebyen! Trump te pibliye yon mesaj sou kont Tweeter li kote l te di:

Komisyon an pwojte video ki montre kèk nan patizan zèl dwat Trump ki pi anraje yo ki t ap ankouraje fanatik parèy yo pou yo t al rasanble nan Wachintonn epi eseye bloke Kongrè a pou l pa t sètifye Joe Biden kòm venkè eleksyon prezidansyèl la.