Ameriken Selebre Juneteenth

Chak ane ki pase, Ameriken te plis konsidere enpòtans nasyonal moman sa a nan istwa Etazini, ki antre nan kilti Nwa yo depi plizyè jenerasyon.

"Juneteenth se Jou Libète nou, kominote afriken-ameriken yo ap selebre 19 Jen depi lontan," se pawòl Sam Roberts, papa 2 pitit nan Washington DC. Se 2èm fwa peyi a obsève jou konje sa a depi Kongrè-a te otorize li e depi Prezidan Joe Biden te siyen Lwa sou Jou Endepandans 19 Jen an, ane pase.

Prezidan Etazini Abraham Lincoln te Pwoklame Liberasyon an an 1863. Men se pa tout esklav ki te lib paske anpil nan yo pat okouran. Majò Jeneral Lame Inyon an, kidonk Inyon nò a, Gordon Granger, te ale nan Galveston, Texas, 19 Jen 1865 pou libere yon afè 250-mil moun ki te nan esklavaj, 2 lane edmi apre Lincoln te siyen Pwoklamasyon Liberasyon an. Se jou sa a nouvèl la te rive jwenn yo.