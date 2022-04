Zelenskyy Ankouraje Nasyonzini Aji Kont Larisi

Prezidan Ikrenyen an mande tou pou yo ekskli Larisi nan Konsèy Sekirite Nasyonzini an e pou refòme sistèm Nasyonzini an, sou "dwa on peyi genyen pou li mete veto ".

Li te difize tou yon videyo tou ki montre imaj moun ki pèdi lavi yo nan Ikrèn.