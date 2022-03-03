Ikrèn: Chita Pale Larisi ak Ikrèn sou Fwontyè Belaris ak Polòy Kòmanse

"Nou ap kòmanse diskite ak reprezantan Ris yo. Pwen kle nou genyen sou ajanda a, kote nou ap mande yo sispann tire ak bonbade imedyatman, epi kreye yon koridò ki kapab kite èd imanitè antre epi fè evakyasyon sivil ki nan vil ki detwi akoz atak la".