Nan Labadie, Kè Kontan Apre Arive yon Gwo Bato Kwazyè

Sit touristik Labadie nan vil Okap rekomanse fonksyone apre'l te pase 21 mwa femen akoz pandemi COVID-19 la. Se ak gwo satisfaksyon moun nan zon sa a ak otorite yo akeyi devlopman sa a.



Anbasade Ayisyen nan Washington, Bocchit Edmond pibliye yon tweet ann Angle kote li bat bravo pou rive bato a ak 3,000 touris ki rive abo li.

Welcome back to #Labadee, Haiti to almost 3,000 tourists with the Harmony of the seas. @MTourismeHaiti @EmbassyOfHaiti. pic.twitter.com/A0vydaMYk5

— Bocchit Edmond (@BocchitEdmond) January 27, 2022 Jounalis Gerard Maxineau te sou plas pou VOA Kreyol.