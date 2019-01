Ayiti ap Resevwa yon Misyon Wo-Nivo Oganizasyon Nasyon Zini

Nan yon atik Radyo Metwopòl (Radio Métrople) pibliye 17 janvye 2019 la, li bay kèk detay sou vizit yon delegasyon ofisyèl Nasyon Zini ap fè nan Peyi d Ayiti.

"Sekretè Jeneral Adjwen Oganizasyon Nasyon Zini pou operasyon lapè, Jean-Pierre Lacroix, debake semèn sa a nan Pòtoprens pou l ranpli yon misyon evalyasyon estratejik sou diferan opsyon posib nan kad yon tranzisyon ki pou debouche sou yon prezans l’ONU ann Ayiti san operasyon mentyen-lapè, jan Konsèy Sekirite a prevwa l la.



"M. Lacroix gen avèk li Miroslav Jenča, Sou-Sekretè Jeneral pou Ewòp, Azi Santral ak Amerik yo; 2 Sou-Sekretè Jeneral (S.S.J. Pwogram Nasyon Zini pou Devlopman an (PNUD) ak S.S.J. ONU-Fanm), epi kèk responsab ansanm sistèm Nasyon Zini yo, pami yo genyen OCHA.

"Delegasyon wo nivo sa a gen pou rankontre evèk otorite yo ak enstitisyon nasyonal yo ann Ayiti, reprezantan sosyete sivil la, san bliye manm òganizasyon mondyal la k ap travay nan peyi a, mete sou pèsonèl Misyon Nasyon Zini pou Kore Jistis ann Ayiti a (MINUJUSTH).

"Daprè l’ONU, aprè vizit sa a misyon an pral soumèt devan Sekretè Jeneral la yon analiz sitiyasyon an sou teren an, pandan li va fè rekòmandasyon sou estrateji ki ka ede Konsèy Sekirite a detèmine ki fòm k ap pi apwopriye pou prezans Nasyon Zini ann Ayiti pran, lè travay MINUJUSTH va fini. Konsèy Sekirite a gen jiska 15 avril 2019 pou l pran desizyon sa a."



LLM / Radio Métropole Haïti