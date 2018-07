Prezidan Trump di Yon Jounal Britanik Ansyen minis afè Etranjè peyi a, se yon bon Kandida pou Ranplase premye minis Theresa May.

Prezidan Donald Trump gen pou l rankontre ak premye minis britanik Theresa May nan kad yon chita-pale ki pral dewoule apre yon entèviou eksplozif li bay jounal The SUN, kote li kritike numero 1 Grann Bretay nan sou fason li jere dosye Brexit la. Anmèmtan tou, prezidan Trump chante lwanj minis afè etranjè demisyonè Boris Johnson kòm yon bon kandida pou ranplase madam May . Anplis desa, lidè ameriken an lage responsablite gwo kantite krim moun ap ap komèt nan vil Lond sou do imigran yo. 2 lidè yo gen pou diskute sou politik etranjè tankou dosye Mwayen-Noryan an, dapre responsab mezon blanch yo.