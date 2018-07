Mezantant Pete ant Lèzetazini ak Lalmay nan Somè l'OTAN nan Labèljik

Prezidan Donald Trump lanse kèk pawòl piman bouk an piblik kont Lalmay nan ouvèti somè anyèl l'OTANan k ap dewoule nan vil Briksèl, kapital Bèljik. Deklarasyon mesye Trump yo gen rapò ak yon akò Bèlen te siyen ak Moskou pou pèmèt Larisi enstale yon tiyo gaz na dlo teritoryal Lalmay, nan Lanmè Baltik la. Misye Trump di:

" Kounye a, lè yon moun byen gade, l ap wè Lalmay se yon prizonye Larisi, paske li fèmen tout izin chabon ak izin enèji nikleyè li yo. Kounye a, pi fò gaz ak petwòl alman yo ap itilize se Larisi li sòti. Mwen panse l'OTAN ta dwe jete yon koudèy sou sitiyasyon sa a. Mwen pa panse se yon bagay ki apwopriye; non, sa pa apwopriye. Mwen pa konn kisa kou ka fè sou sa. Men m pa kwè se nòmal pou Lalmay ap peye Larisi plizyè milya dola, alòske Lèzetazini ap depanse lajan pou l defann Lalmay kont Larisi".

Bò kote pa l, Sekretè Jeneral l'OTAN an, Jens Stoltenberg, repouse atak kote prezidan ameriken an di manm òganizasyon an rive travay ansanm malgre mezantant ki egziste ant yo.

"Ansanm-ansanm nou genyen plis jèvrin pase lè gen divizyon antre nou. L'OTAN dwe gen fòs pou l defann alye li yo; e nou pral demontre kapasite nou pou n ranfòse defans kolektif nou. Sa nou vle di, sè ke sòlda ameriken, sòlda kanadyen ak ewopeyen pral fè plis travay ansanm ".

Nouvèl yo fè konnen aprè peti-dejene a, lidè ameriken an ak chèf gouvènman alman an te fè yon chita-tande a 2. Aprè tèt-a-tèt sa a, Prezidan Trump di sete yon rankont trè pozitif sou plizyè pwen.