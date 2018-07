Larisi – Koupdimond Foutbòl 2018 2èm Match 1e Jounen Kadefinal la: Labèljik 2 - Brezil 1

Vandredi 6 jiyè 2018 la, lavi a te imobilize, preske tout aktivite (prive kou piblik) te kanpe nan anpil peyi tankou Ayiti nan okazyon premye jounen faz ¼ de final Chanpyona Mondyal Foutbòl Larisi 2018 la. An fèt, 4 seleksyon nasyonal ki te gen pou monte sou teren an, sete 4 ekip Yo chak se yon gwo moso nan domèn foutbòl entènasyonal la ki reprezante krèm spò a sou kontinan respektif yo e 3 sou 4 yo se ekip ki deja ranpòte koup mondyal la: Brezil ak Ajantin pou Lè Zamerik (respektivman 5 ak 2 koupdimond) epi Lafrans (yon koup an 1998) ak Labèljik pou kontinan ewopeyen an.

Premye match vandredi a –ki te kòmanse vè 10:00AM, lè Washington avèk Pòtoprens- te mete fas-a-fas Irigwe avèk Lafrans (Tcheke atik “Premye Macth ¼ de Final Mondyal 2018 la”… Li fini sou skò 2a 0 an favè Lafrans; yon match fanatik sou tout kontinan te swiv avèk anpil atansyon. 2èm rankont la ta pral opoze, yon fwa ankò, Lamerik di Sid avèk Lewòp, paske li ta pral mete bab-pou-bab Brezil avèk Labèljik; e pou rezon anpil lektè/entènot konnen byen, se yon match fanatik yo ta pral swiv avèk plis atansyon toujou. Nap fè yon ti chita sou 2èm rankont sa a.

Menm jan ak premye match la, jwè 2 ekip yo remèt yon pèfòmans kote yo chak montre, si yo rive nan faz dechoukaj koup la (sa ki genyen an kontinye; sa ki pèdi ap retounen lakay li) se pa t yon kado gratis ti cheri pèsonn te fè yo; men yo te merite rete prezan toujou nan konpetisyon yo, paske yo jwe yon foutbòl sèl 2 ekip “avec des prétentions au titre de champion” kapab ofri piblik la.

Sepandan, verite se verite, anpil fanatik foutbòl –pami yo genyen Brezilyen Ayisyen- panse “la seleçao” te pran tan pou l antre nan jwèt la pandan premye mitan an; se konsa match la ta pral pran fen avèk La Beljik deja byen lwen devan: 2-0. Pafwa menm, yon moun te gen enpresyon kòmkwa jwè-vedèt ekip brezilèn nan, Neymar, pat prezan sou teren an; paske se raman ou te wè l fè yon mouvman, poze yon aksyon ki te diyn de yon foutbolè avèk kalib li.

Sepandan ansanm jwè sèl ekip ki chanpyondimond 5 fwa a ta pral reveye --menmsi sete twò ta-- pou yo bay yon egzibisyon stil foutbòl atistik, elegan, flanbwayan Brezil te montre an 1970 avèk Pelé, Roberto Carlos, Rivelino, Garencha, Tostao, elatriye; an 1994 avèk Romario & Co; epi an 2002 avèk “la bande à” Ronaldo, Ronaldinho, Bebeto; yon foutbòl ki ta ka bay pi bon rezilta pase yon gòl Renato Augusto make nan 76èm minit la, si Dyab Wouj yo (jwè bèlj yo) pa t gen nan roster yo dè jwè solid, agresif e 100 dedye pou koz ekip la tankou demi-teren Kevin de Bruyne avèk gadyen d’ bi Thibaut Cortois.

Nou ka mete sou sa kèk chout enparab ki, malerezman pou Brezil, t al kraze sou ba transvèsal la oubyen ki te pase akote. Men revèy sa a te fèt twò ta pou sid-ameriken yo; bèf ewopeyen an te deja travèse baryè byen lontan... Alòs rezilta final match la ki ta pral bout 5 minit aprè ekspirasyon tan reglemantè a akoz arè de je, se 2-1 pou Labèljik.

-----------------------------------------------------------

Yon rapèl rezilta final chanpyona mondyal foutbòl yo avèk ekip ki te ranpòte yo chak plis ane yo te dewoule a: 1930: Irigwe 1934: Itali 1938: Itali 1942 ak 1946 pat genyen koupdimond foubòl akoz 2èm Gè Mondyal la (1939-1945) 1950: Irigwe 1954: Almay de Lwès 1958: Brezil 1962: Brezil 1966: Langletè 1970: Brezil 1974: Almay de Lwès 1978: Ajantin 1982: Itali 1986: Ajantin 1990: Lalmay de Lwès 1994: Brezil 1998: Lafrans 2002: Brezil 2006: Itali 2010: Lespay 2014: Lalmay 2018: ---???

Si nou byen gade tablo nou fèk pibliye a, n ap konprann poukisa anpil kwonikè spòtif atire atansyon sou lefèt ke, pami 4 ekip ki pral patisipe nan faz demi-final koupdimond 2018 la, se yon grenn sèlman (Lafrans) ki te ranpòte tit chanpyon an nan pandan 50 ane ki pase yo; epi tou lè 6 seleksyon ki rete toujou nan konpetisyon an se ekip ewopeyen. San di pètèt, ekip ki pral ranpòt tit la pou ane 2018 la, ap sòti sou kontinan ewopeyen an menm jan sa te fèt an 2006.