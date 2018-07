Risi 2018 /1e Match Ka de Final: Lafrans - Irigwe

Nan kad Koup Dimond Foubòl 2018 la nan Larisi, premye match ka de final la mete fas a fas ekip nasyonal Lafens la ak 11 nasynal Irigwe a. Premye mitan an fini sou skò 1-0 an favè Lafrans. Bitè a se Raphael Varane. Men Antoine Griezman ta pral make yon 2èm gòl nan 16èm minti 2èm mitan an. Rete mwens ke 30 minit nan Jwèt la (a 10zè.25 AM). Match la AP Kontinye

PERIPESI RANKONT LA:

2 seleksyon nasyonal yo remèt yon bèl foutbòl pandan premye mitan an. Plis ke 30 minit te pase e balon an pot ko vizite okenn filè: 2 ekip yo a te toujou a egalite 0-0. Pa egzanp, nan 33èm minit 1e mitan an (a 10 zè 33) piblik lokal la ak piblik mondyal la te toujou ap asiste dewoulman yon match trè zenteresan kote balon an te woule seryezmna nan tou lè 2 kan yo. Chak ekip te parèt menasan pou lòt la e jwè yo t ap fè kè fanatik yo kontan avèk yon foutbòl wo nivo.

Men -verite se verite- depi 30èm minit la Lafrans te montre li trèzagresif avèk anpil "tires au but". Se konsa, nan 40èm minit la, pandan jwè yo te mase devan filè irigweyen an, Raphael Varane te resevwa yon pas anlè, yon pas kwaze de dwat a goch pandan li te sou yon ditans apèn 3 mèt ak filè advès la, epi ak yon tèt li ta pral ouvri skò a.

FRASH: Nan moman nou t ap ekri atik sa a, Lafrans avèk Antoine Griezman, make yon 2èm gòl nan 16èm minit 2èm mitan an.