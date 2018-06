Ki Jan To-Popilarite Prezidan Trump Kapab Afekte Eleksyon Lejislitif Novanm 2018 yo...

Prezidan ameriken an, Donald Trump, kapab mete aksan sou ekonomi amerikèn nan ki solid e sou amelyorasyon relasyon diplomatik ant Lèzetazini ak KorediNò lè l pral menen kanpay pou l apiye kandidati politisyen repibliken yo nan eleksyon lejislatif mi-manda ki pral dewoule nan mwa novanm 2018 la. Anje eleksyon sa yo pou Repibliken yo kontwòl tou lè 2 chanm Kongrè a. opozisyon demokrat la, li-menm, kapab pran kèk syèj nan men kandida pati advès la, yon bagay ki ta vin konplike espwa prezidan an pou l jwenn yon lòt manda an 2020. Pandan Misye Trump t appatisipe nan yon meeting de mas sa pa lontan nan Eta Minnesota, li te fè deklarasyon sa a:

"Lachin byen kontan jan bagay yo ap evolye; Prezidan Xi (prezidan chinwa a), Prezian Moon Jae In (prezidan Kore di Sid la), nou tout ap travay ansanm; e sa, se rezulta travay mwen fè."

Nan jou ki pase yo, atansyon obsèvatè politik yo vire sou fwontyè Sid Lèzetazini (swa fwontyè peyi a pataje avèk Meksik la) e sou pwotestasyon ki t ap fèt kont politik zero tolerans administrasyon Trump la t ap aplike kont imigrasyon ilegal. Fas ak presyon sa yo, gouvènman an nan Washington te pibliye yon dekrè ki pèmèt ti imigran anbazaj yo rete ak paran yo pandan imigrasyon ap deside sou demand dazil politi paran yo fè. Minis sekrite enteriyè Lèzetazini an, Kirstjen Nielsen, fè konnen:

"Nou dwe fè travay nou. Nou pa p prezante ekskiz poutèt n ap fè travay nou. Nou te prete sèman pou n fè travay la."

Nan jou ki pase yo sondaj dopinyon yo mojntre to-de-popilarite Prezidan Tump (ki tèlman bese ba, li te rive nan yon niwo istorik, sètadi yon nivo popilarite okenn prezidan ameriken pat atenn anvan), ebyen kot-popilarite Misye Trump amelyore; men li toujou rete vilnerab politikman nan moman dat eleksyon mi-manda yo ap pwoche.

Frank NewPort, responsab Ajans Sondaj dopinyon Gallup, di nivo aprobasyon popilè prezidan Trump pa tèlman wo. Daprè Misye NewPort, kèlkeswa prezidan an, pou pati l la jwenn bon rezilta nan eleksyon mi-manda yo, li bezwen yon nivo aprobasyon o-mwens 50 pou 100; or to-popilarite Prezidan Trump se ant 42 a 43 pou 100; donk li pa twò lwen pou l koule menm ak plizyè ansyen prezidan apre yon lane sou pouvwa a. Pa egzanp, Prezidan Ronald Reagan, Bill Clinton ak Barack Obama te sibi echèk nan eleksyon sa yo pandan premye manda yo sou pouvwa a --yon scenario ki kapab devlope pou Prezidan Trump, dapre analis Bill Galston.

Pandan kanpay elektoral la, Prezidan Trump byen ka atire atanyon piblik la sou efò l ap fè pou l ankouraje devlopman richès Ozetazini, lapè aletranje nan moman l ap chache ede kandida repibliken yo epi ede pwòp tèt li tou nan eleksyon lejislatif ki pral fèt nan mwa novanm nan.