Somè Istorik ant Etazuni ak Kore Dinò nan Sengapour

Tout zye brake sou Sengapour akoz gwo kokenn somè istorik ki pral dewoule nan peyi-a nan dat 12 jen an ant prezidan ameriken Donald Trump ak lidè nor-koreyen Kim Jong Un. Chita-pale an tèt-a-tèt sa a pral fèt ant mesye Trump ak mesye Kim, 2 lidè non-konvansyonèl e enprevizib ki te menase yon fwa pou youn detwi lakay lòt ka ak zam nykleyè , anvan yo te dakò pou yo fè somè-a. Prezidan Trump di li pral konnen depi premye minit chita ak Kim Jong Un nan si wi ou non 2 peyi yo kapab jwenn yon akò. " Somè-a ka pa mache, men li genyen yon bon chans pou'l pote rezulta pozitif, petèt li gen yon pi bon chans si sa pran yon ti tan, se pral yon pwosesus".