Somè Amerikano-Fransè: Donald Trump ak Emmanuel Macron Travay pou "Ranfòse Rapò Lèzetazini ak Lafrans"

Prezidan Lèzetazini an, Donald Trump, ak prezidan Lafrans la, Emmanuel Macron, lanse apèl pou yo mande negosyasyon pi elaji sou dosye Iran an; sepandan, nan yon konferans pou laprès yo bay madi 24 avril 2018 la, yo pa di anyen sou kesyon pou konnen si lidè ameriken an pral wete Lèzetazini nan akò entènasyonal sou pwogram nikleyè Iran an. Sou dosye sa a, Prezidan Macron deklare:

“Mwen pa konnen kisa Prezidan Trump va deside sou Plan Daksyon Global Konjwen an (PDGK).”

Avèk deklarasyon sa a, Prezidan Macron fè referans ak yon dat-limit kap pran fen mwa pwochen an pou lidè ameriken an pran yon desizyon kote li va pwolonje oubyen anile patisipasyon Lèzetazini nan plan daksyon global la.

Nan konferans pou laprès M. Trump bay madi a, yon lòt fwa ankò li kritike sevèman akò entènasyonal ak Iran an, yon antant li konsidere kòm yon move deal, yon akò moun fou, yon antant rizib e, dapre li, yon akò konsa pa t janm dwe egziste.



Peyi Iran, bò kote pa l, di pou li menm tout desizyon pou re-enpoze sanksyon sou li, se yon desizyon ki t ap mete fen nan akò a; dayè, prezidan iranyen an, Hassan Rouhari, lanse yon avètisman nan jounen madi a pou l di si Lèzetazini sòti nan antrant entènasyonal la, sa pral genyen gwo konsekans grav.

Vrèman vre, tout desizyon Washington ta pran pou l kite akò a gen potansyèl pou l lage divizyon ant patnè enpòtan ki sou 2 bò Atlantik la; an menm tan tou sa ta kapab plonje rejyon Mwayen Oryan an nan yon deblozay ki t ap pi malouk toujou.

Prezidan Emmanuel Macron se premye lidè Prezidan Trump envite pou yon visit deta Ozetazini depi li te monte sou pouvwa a sa gen 15 mwa. Avan M. Trump te bay M. Macron yon ponyen lanmen nan Salon Oval La Mezon Blanch la kote yo ta pral fè yon chita-tande, li te deklare:

<< Prezans ou isit la se pa “fake news” (nouvèl envante); se yon temwayaj ki montre genyen “bon jan relasyon ant nou. Mwen pa ka imjine yon epòk nan istwa 2 peyi nou yo kote rapò nou yo te pi sere. >>



Prezidan Macron te di kòm repons:

<< Chak fwa nou travay ansanm, nou pwoteje libète, endepandans ak lapè. >>

Mesye ak Madam Trump ap òganize madi swa nan La Mezon Blanch yon resepsyon donè pou koup prezidan fransè a ak Madam Brigitte Macron; e mèkredi Misye Macron pral pran lapawòl devan 2 chanm Kongrè ameriken an reyini anvan li pran avyon pou l retounen an Frans.