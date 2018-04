Etazini ak Alye li yo Ap Pare pou Reponn Lasiri sou Atak Chimik la

Nan moman Etazini ap fè konsiltasyon ak alye li yo sou yon posib repons militè pou atak chimik lame Siri a te lanse nan wikenn nan kont polilasyon sivil la nan yon zòn rebèl kontwole, ebyen Larisi fè konnen mèkredi 11 avril 2018 la tout pati konsène yo ta dwe mete yon bemòl sou aksyon ki ta kapab destabilize sitiyasyon an nan rejyon Mwayen Noryan an ki deja frajil.

Larisi se yon alye prezidan siryen an, Bashar Al-Assad e lap sipòte gouvènman li an depi ane 2015. Bò kote pa l, Etazini ap apiye rebèl siryen yo, e li lage responsablite atak chimik 7 avril 2018 pase a sou do Prezidan Assad, yon atak ki touye omwen 40 moun nan Ghouta Oryanta.