Prezidan Sant Palmantè Kanadyen an, Jean-Paul Ruszkowski, di yo pral kontinye sipòte palman ayisyen an. Mesye Ruszkowski fè deklarasyon sa a mèkredi 15 fevriye 2017 pandan li tap vizite Palè Legislatif Ayisyen an. Li te pale ak laprès apre rankont li ak Prezidan Gran Kò a, Senatè Youri Latortue.