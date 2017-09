Prezidan Trump Anonse li Pran yon Desizyon sou Akò Sou Pwogram Nikleyè Iran an

Misye Trump pa di kisa desizyon li a ye. Pou li, gouvènman iranyen se “yon echèk ekonomik, e lap ekspòte vyolans, larivyè san ak dezas.”

Prezidan ameriken an, Donald Trump, deklare li pran yon desizyon, nan jounen mèkredi 20 septanm 2017la, sou kesyon pou konnen eske lap wete Lèzetazini nan yon akò entènasyonel ki te siyen an 2015 pou Iran ralanti sou devlopman pwogram nikleyè li a.

Misye Trump refize di kisa desizyon li a ye; sepandan pwoblèm kesyon sa a poze ant Lèzetazini ak Iran te nan mitan deba yo nan Asanble Jeneral Oganizasyon Nasyon Zini an mèkredi, yon jou aprè lidè ameriken an te denonse gouvènman iranyen an kòm “yon rejim ki an degraba ekonomikman, kote ekspòtasyon otorite yo voye aletranje se vyolans, larivyè san ak dezas.”

Bò kote pa l, prezidan iranyen an, Hassan Rouhari ki pran lapawòl mèkredi, di 193 delege peyi-manm l’ONU yo Teyeran pap tolere okenn menas nan men pèsonn e deklarasyon misye Trump yo pa sanble ebranle li ditou. Misye Rouhari di deklarasyon sa yo “se pawòl lèd; se pawòl yon iyoran.”