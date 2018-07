Sekretè Deta Mike Pompeo Ap Fè yon 3èm Vwayaj Diplomatik nan Kore di Nò

Sekretè deta ameriken an Mike Pompeo prale nan Pyongyang pou yon 3èm fwa nan moman dout ap ogmante sou gouvènman Nò koreyen an ki ta sanble pap demantibile pwogram misil nikleyè li a jqn l te pwomèt li an nan akò Sengapou a.

Chèf Diplomasi ameriken an ap debake nan Kore di Nò jedi 5 jiyè 2018 la e lap rete jiska samdi 7 kote l ap rankontre ak otorite Pyongyang yo.

Li te rankontre ak lidè nò koreyen an Kim Jong-un alavèy somè Sengapou a ki tap pral dewoule ant Prezidan ameriken an Donald Trump ak Misye Jong-un.