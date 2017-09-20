Ayiti-Etazini: Yon Delegasyon Majista Kominal Fanm Ayisyèn ki an Vizit nan Washington Fè yon Kout Pye nan Lavwadlamerik

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Delegasyon an pale de preparasyon ki fèt ann Ayiti nan nivo nasyonal, depatmantal ak kominal pou pwoteje popilasyon nan moman siklòn menase peyi a.
Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik resevwa, nan jounen mèkredi 20 septanm 2017 la, vizit yon delegasyon majistra kominal Depatman Lwès peyi Dayiti. Misyon sa a, ki te gen nan tèt li Fednel Monchéry, direktè jeneral Depatman Enteryè ak Kolektivite Teritoryal, te antre Washington sou envitasyon Oganizasyon Ayisyano-Amerikèn pou Avansman Demokrasi, yon antite ki baze nan vil Salisbury, nan Eta Maryland.
An plis Misye Monchéry, delegasyon an te ladan n, antwòt, Madame Rosemilla Petit-Frere Saint-Vil, majistra kominal Akayè, ak Madam Darling Joseph, majista kominal Kafou. Nan yon entèvyou ak Sèvis Kreyòl la, D.G. Monchéry ak Majistra Petit-Frère Saint-Vil pale de preparasyon ki fèt ann Ayiti nan 3 nivo (nasyonal, depatmantal ak kominal) pou pwoteje popilasyon nan moman siklòn menase peyi a. Yo bay detas sitou sou 2 ka presi: pasaj Siklòn Irma ak Siklòn Maria
Klike sou lyen anlè a pou w koute deklarasyon Misye Monchéry ak Madam Petit-Frère Saint-Vil.