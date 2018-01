Sena ameriken an adopte, lendi 22 janvye 2018 la, yon lejislasyon ki prepare chemen an pou gouvènmnan federal la relouvri 3 jou aprè yon fèmti pasyèl. Sa k te lakoz fèmti sa a, se yon divizyon ant lidè demokrat yo ak lidè repibliken yo sou dosye imigrasyon an.