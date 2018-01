Ayisyen nan New York Pwoteste pou Rejte Opinyon Prezidan Donald Trump sou Ayiti, "Peyi Malpwòpte"

Ozetazini, Prezidan Donald Trump kontinye rejte atak kèk palmantè ameriken --Demokrat kou Republiken-- ak lòt obsèvatè ki pa kontan pou swadizan deklarasyon vilgè li te fè semèn pase a pandan yon rankont sou imigrasyon nan La Mezon Blanch.

Daprè sa medya yo rapòte, Prezidan Trump ta di li konsidere imigran ki sòti ann Ayiti, o Salvadò ak kèk peyi sou kontinan afriken an kòm moun ki sòti nan vye peyi depotwa. Sepandan, apre delarasyon sa a fin sòti nan lari, Mesye Trump fè konprann se youn nan senatè demokrat ki te prezan nan rankont la --an palan de Senatè Dick Durbin, yon Demokrat Eta Ilinwa-- ki defòme pawòl li; paske li pat janm fè yon deklarasyon konsa imigrasyon an. Senatè Durbin reyaji pou l di:

"Kesyon sa a makonen ak Lèzetazini e ak pwen d vi nou sou kesyon imigrasyon an. Mesaj yon deklarasyon konsa voye bay lemond pa reprezante prensip peyi nou an. Se yo moman tris nan istwa La Mezon Blanch; se yon moman tris nan istwa Lèzetazini. Yo ta dwe di laverite sou kesyon an. Mwen pa panse majorite sitwayen ameriken yo dakò ak prezidan an kèlkeswa mo li te itilize a; e m pa panse majorite Repibliken yo dakò ak Prezidan Trump non plis tou."

Bò kote pa l, Senatè Lindsey Graham (R-S. C.) di kolaboratè Prezidan Trump yo pa t prepare l anvan li fè deklarasyon sa a. Pandan Misye Graham t ap pale konsa, li lage yon gwo responsablite sou do chèf pèsonèl La Mezon Blanch-la, ansyen jeneral John Kelly.

Pou sa ki konsènen reyaksyon dyaspora ayisyèn nan apre deklarasyon Prezidan Donald Turmp ta fè pou l klase Ayiti pami sa l rele "peyi malpwòpte”, “peyi salte", yon popilas ki te gen ladan n imigran ayisyen ak zanmi peyi d Ayiti te pran lari, nan apre-midi jounen lendi 15 janvye 2018 la nan New York pou yo montre kijan deklarasyon sa a pa fè yo kontan epi pwojte yon lòt imaj de Ayisyen ak Ayiti.