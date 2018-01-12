Anbasadè Ayisyen an nan Washington, Paul Altidor, Reyaji Sou Deklarasyon Swadizan Degradan Prezidan Trump sou Ayiti

Reyaksyon Ambasadè Paul Altidor sou Swa Dizan yon Deklarasyon Prezidan Trump Kont Ayisyen ak sirwayen peyi afriken yo
WASHINGTON, DC —
Anbasadè ayisyen an nan Washington, Paul Altidor, reyaji aprè laprès amerikèn te rapòte swadizan pawòl dezoblijan e degradan Prezidan Doadl Trump ta pwononse kont Ayiti, Salvadò ak peyi afriken yo. Diplomat la, ki pale ak divès ògan de près Ozetazini -pami yo genyen Lavwadlamerik, NPR ak NBC, mete sou radyo mondyal britanik la, BBC- ensiste pou l di gouvènman sayisyen an konsidere deklarasyon Misye Trump yo, si yo verifye, kom pawòl regretab e yo ta fonde sou yon iyorans vrè istwa relasyon ant Ayiti avèk Lèzetazini.
Anbasadè Altidor konfime nouvèl ki fè konnen otorite ayisyen yo te konvoke Chagé d’Affaires ameriken an nan Pòtoprens, Robin Diallo, pou l bay eksplikasyon sou deklarasyon Prezidan Donald Trump la. Konvokasyon sa a dewoule pandan jounen vandredi 12 janvye 2018 la