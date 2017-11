Espwa ak Konfizyon Blayi nan Kominote Ayisyèn New York la sou Dosye TPS la

Apre administrasyon Prezidan Donald Trump la fin anonse desizyon li pran pou l mete fen nan pwogram proteksyon tanporè pou ayisyen yo prèske 8 tan apre kokenn tranblemandtè 12 janvye 2010 la ki te touye plis pase 200 mil moun nan peyi Dayiti, kominote ayisyèn Ozetazini espesyalman nan New York komanse ap prepare yo pou pwochen demach yo ta dwe fe pou stati yo; men yo byen akeyi kantite tan Etazini ba yo pou yo fè sa.

Kòm reyaksyon sou desizyon gouvènman ameriken an pran sou pwogram TPS la, prezidan Associssyon Avoka Ayisyano-ameriken yo nan New York, Ritha Pierre di gen gwo kè sote nan mitan popilasyon lokal la ki benefisye pwogram Stati Proteksyon Tanpore a.

"Ayisyen pa konnen, si an reyalite, yo ta dwe kòmanse fè plan pou yo al Ayiti. Nan pwen nou ye la a, gen yon konfizyon total lakay yo paske yo pa konnen kijan pou yo pran nouvel la. Yo pa egzakteman ap selebre, men an menm tan an tou, yo pa konnen ki sa pou yo fè," dapre Ritha Pierre.

Sepandan, Jocelyn Maccala ki se kowòdonatè Oganizasyon Ayisyen Ameriken Ini pou Pwogrè di li konsidere desizyon pou ajoute 18 mwa sou pwogram nan kòm yon desizyon ki pote espwa. Misye Maccala di:

“Reyalite a, sèke anpil ayisyen pat panse ke prezidan Trump oubyen administrasyon ni an ta prale pi lwen pase desizyon 6 mwa yo te pran sou kesyon an. Administrasyon an ale pi lwen; kidonk mwen panse moun pral kapab respire, yo pral kapab selebre pandan jou kap vini yo e apre sa yo pral tanmen lit yo gen pou yo tanmen an.

Dapre Rhita Pierre benefisyè TPS yo yon ti jan renka pou yo parèt an piblik akoz laperèz ak move enfomasyon. Sepandan nan mitan kominote ayisyèn nan an jeneral gen moun ki panse desizyon sa a ki tonbe anvan fèt "Thanksgiving " fèt Aksyon de Gras la, pa pral lage yon kout dlo frèt sou okazyon pou yo selebre ak fanmi yo. Youn ladan yo se ayisyen ameriken Lalanne Stanley. Misye Stanley deklare:

“Ayisyen yo pa pral kite sitiyasyon Stati Proteksyon Tanpore a lage yon bemòl sou lespri fèt la. Mwen panse selebrasyon an pral kontinye komsadwa; paske ayisyen yo toujou kontan dèske yo Ozetazini."

Pandanstan, militan nan kominote ayisyèn nan fè konnen yo pa gen entansyon chita 2 bra kwaze pou yo lapriyè yon fason pou sitijyasyon an chanje nan mwa kap vini yo.

Se jounalis VOA, Ramon Taylor, ki reyalize entèvyou sila yo nan New York nan kominote ayisyèn nan.