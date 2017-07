Fè Ki Make Fèt Endepandans Ameriken yo ‘4th of July’ ou 4 Jiyè a Ozetazini

4 jiyè chak ane, ameriken yo make jounen sa a kòm jou peyi a te pran endepandans li nan men Lagrand Bretay. Depi 1870 Kongrè ameriken an te vote yon pwopozisyon lwa pou fè dat 4 jiyè a yon jou fèt .

Jou fèt sa a te kòmanse selebre depi 18èm syèk apre revolisyon ameriken an. 2 jiyè 1776 Palman ameriken kit e rele alepòk Kongrè Kontinantal la te vote an favè endepandans peyi a e 2 jou apre, swa 4 Jiyè delege ki soti nan 13 koloni yo te adopte deklarasyon endepandans peyi a, yon dokiman istorik Thomas Jefferson te prepare.

Depi 1776 jiska jodi a 4 jiyè selebre kòm jou endepandans Etazini ak yon seri festivite tankou fe datifis, parad ak konsè san bliye se moman kote fanmi yo reyini ansanm pou òganize babecue ak lòt manifestasyon kiltirèl.

Lè batay inisyal la te mare an Avril 1775, pat gen anpil koloni ki te dakò pou peyi a pran endepandans total ak Lagrand Bretay; sa ki pat dakò yo te konsidere kòm radikal. Li pat pran tan pou plis koloni te vinn anfavè endepandans peyi a akoz yon seri de ostilite ki t ap devlope kont britanik yo.

7 jen 1776 lè Kongrè Kontinantal la te reyini nan Palman Pensilvani a nan Fildelaphi, kote delege Virjini an, Richard Henry Lee, te prezante yon rezolisyon pou l mande endepandans koloni yo. Apre anpil deba, kongrè a te ranvwaye vòt sou rezolisyon delege Henry Lee a pandan li te fòme yon komite 5 manm, pami yo Thomas Jefferson reprezantan Virjini, reprezantan Massachussetts John Adams, Reprezantan Connecticut Roger Sherman, Reprezantan Pensilvani Benjamin Franklin ak reprezantan New York Robert R. Livingston. Travay komite 5 reprezantan yo se te ekri yon deklarasyon ofisyèl pou jistifye rezon separasyon koloni yo ak Lagrand Bretay.

2 jiyè menm ane a, Kongrè kontinantal la vote prèske alinanimite anfavè rezolisyon Richard Lee a. Delege New York la te absteni l menm si apre li te vote anfavè rezolisyon an. Nan menm jou 2 jiyè a, John Adams, te ekri madan m li, Abigail, yon memo pou di I: “Jenerasyon k ap vini yo ap selebre dat 2 jiyè a kòm yon gwo jou fèt kote ap gen mizik, parad, aktivite spòtif tout sa ki nesesè pou make jounen espesyal sa a.” Le 4 jiyè, Kongrè Kontinantal a te adopte deklarasyon endepandans la ofisyèlman.

Jisavan ane Revolisyon an, koloni yo te abitye selebre anivèsè Wa Grand Bretay la chak ane. Pandan sezon ete 1776 la, kèk koloni te selebre endepandans peyi a ak yon fineray senbolik King George III ki te make fen monachi britenik la nan koloni yo. Te gen sèlman, alepòk, 13 represante Ozetazini ak triyonf Libète a. Eta Filadelfi te make premye festivite anyèl komemorasyon endepandans la 4 Jiyè 1977. George Washington te distribye anpil tafya bay solda yo pou make jou endepandans la an 1778 e Massachussetts te tounen premye eta ki make 4 jiyè 1781 kòm fèt ofisyèl nan eta sa a.

Apre gè revolisyon an, ameriken yo te kontinye komemore jou endepandans la chak ane. 4 jiyè se moman kote nouvo lidè politik yo pale ak sitwayen yo pou montre yon santiman inite ant tout ameriken. Nan fen 18èm syèk la, te gen fòmasyon 2 gran pati politik Ozetazini, Pati Federalist la ak Pati Demokrat-Repibliken yo.

Tradisyon selebrasyon fèt patriyotik 4 jiyè a te vin pi popilè apre gè 1812 la, lè Etazini te gen pou l goumen ak Lagrand Bretay yon lòt fwa ankò pou l te konsolide endepandans li. An 1870, Kongrè a te adopte dat 4 jiyè a kòm yon jou fèt federal epi an 1941 yo te vote yon lwa pou dat 4 jiyè a tounen yon jounen peye pou tout anplwaye federal.

Youn nan pigwo senbòl jounen 4 jiyè a, se Drapo ameriken ak im nasyonal Etazini an, The Star Spangled Banner—La Banière Etoilée ou drapo ki plen ak etwal la. Nan drapo ameriken an gen genyen 50 etwal an blan kap layite kò yo nan pati ki an ble a, anlè agoch banyè trikolò a ki gen la an tou ba woj ak blan ladan. Chak etwal yo reprezante yon eta ki o total reprezante eta inyon an ou Lèzetazini Damerik.

.