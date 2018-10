Lapolis nan Florid Arete yon Nonm yo Sispèk nan Afè Koli Pyeje yo

Prezidan Donald Trump pran yon angajman, vandredi 26 oktòb 2018, kote li pwomèt “lajistis amerikèn pral lage tout pwa li” sou do moun ki responsab zak kote yo te poste kèk koli yo sispèk ki gen bonm ladan yo sou adrès ansyen Prezidan Barack Obama, kèk lòt gwo pèsonalite nan Pati Demokrat la, avèk kèk moun ki abitye kritike politik Prezidan Trump. Pandan lidè ameriken an t ap pale devan yon gwoup moun ki tap asiste Somè Jenn Lidè Nwa yo nan La Mezon Blanch, li deklare: “Zak sa yo, ki fèt pou teworize moun, se zak ki meprizab e yo pa gen plas yo nan peyi nou an. Nou pa janm dwe kite vyolans politik pran rasin Ozetazini.”

Otorite federal yo mete men sou yon moun nan kad ankèt y ap mennen sou afè a, sètadi zak kote moun te poste yon afè de 12 koli pyeje ki pral jwenn kèk pèsonalite politik byen koni. Otorite yo rive idantifye sispèk la ki rele Cesar Alteri Sayoc e ki gen 56 zan; li se yon manm pati repibliken an ki enskri nan Eta Florid, daprè anpil medya ki site otorite lapolis ak lajistis.

Daprè sa dosye ki nan tribinal montre, Cesar Sayoc genyen yon long istwa kriminèl; pa egzanp, an 2002, lajistis te jwenn li koupab deske li te menase pou l “lanse, plase, oubyen fè sote” yon aparèy eksplozif kèlkonk. Avoka k ap defann sispèk la, Mèt Ronald Lowy, deklare lajistis te kondane kliyan li a nan mwa d out 2002 poutèt li te menase pou l lanse yon bonm pandan li t ap joure ak yon reprezantan sèvis nesesite de baz yo (elektrisite, dlo, chofaj). Fwa sa a, si lajistis jwenn sispèk la koupab, li kapab pase jiska 58 an nan prizon.

Otorite federal yo mete men sou Cesar Sayoc nan kòmansman jounen vandredi a kèk èdtan aprè Biwo Federal Envestigasyon an (FBI) te entèsepte 2 lòt koli yo sispèk ki gen eksplozif ladan yo: youn te gen sou li adrès Sanatè Cory Booker (yon Demokrat) epi lòt la te sipoze al jwenn ansyen direktè Ajans Nasyonal Sèvis Ransèyman an, James Clapper.