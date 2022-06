Rezèv Federal la Atake Enflasyon ak Pi Gwo Ogmantasyon li Depi 1994

Rezèv Federal Etazini entansifye jefo pou'l jere enflasyon an - se konsa li ogmante to entere a pa 3/4 yon pwen - ki se pi gwo ogmantasyon li fè depi 30 an. Sa siyale lot gwo ogmantasyon pral swiv ki taka riske yon lot resesyon.

Mezi a ke Rezèv Federal la anonse apre dènye rankont li sou politik li pral pouswiv pral ogmante to pou pre kou-tèm yo, ki afekte anpil konsomatè ak biznis kap prete lajan.

Bank Santral la ap ogmante jefo lap fè pou'l jere kredi peyi a epi ralanti nan kwasans ekonomik la akoz to enflasyon an ki rive 8,6% - nivo pi wo Etazini konstate depi 40 an. Sityasyon sa a afekte ekonomi an an jeneral e sanble pap gen okenn souf pou sitwayen Ameriken yo.