Rete Yon Semèn Anvan Mondyal Foutbòl Feminin nan Kòmanse

13 Jiyè te fè egzakteman yon semèn anvan Mondyal Foutbòl Feminin FIFA a demare nan Ostrali ak La Nouvèl Zeland. Se premye fwa 2 peyi ap oganize chanpyona foutbòl la ansanm.

Se premye fwa tou ke Mondyal Foutbòl Feminin nan ap dewoule nan emisfè sid la. Lap tanmen 20 Jiyè nan Sidney, Ostrali ak Auckland, Nouvèl Zeland lè Matilda Ostralyèn yo ak Football Ferns Nouvèl Zeland yo jwe match ouvèti yo.



Se nan Stad Eden Park ke seremoni ouvèti a pral dewoule anvan La Nouvèl Zeland jwe match Gwoup A yo a kont Novèj.

Ostrali limenm nan Gwoup B e li va fè fas ak Irland nan Stadium Australia, ki se menm stad kote final la va dewoule 20 Out la.

Ane sa a, se premye fwa ke 32 ekip ap patisipe nan Mondyal Feminin nan.

Ap gen yon total 64 match, ki pral jwe atravè 9 vil. 5 nan Ostrali epi 4 nan La Nouvèl Zeland.

Vil kap resevwa foutbolez yo se: Adelaide, Auckland, Brisbane, Dunedin, Hamilton, Melbourne, Perth, Sydney ak Wellington.

Nan mwad Mas la, Prezidan FIFA a, Gianni Infantino te anonse lajan prim pou Koup Mondyal Feminin 2023 a se pral $150 milyon. Se 10 fwa plis pase sa li te ye an 205, epi 3 fwa plis pase montan yo te bay gayan yo an 2019. Sepandan chif sa a bokou mwens ke $440 milyon lajan prim mesye yo te resevwa pou Koup Mondyal Maskilen an nan Qatar ane pase a.

Lèzetazini se chanpyon an tit la, e medam Amerikèn yo ap chache tounen premye peyi ki janm ranpòte 3 Koup Mondyal afile - ni medam yo - ni gason yo poko janm fè sa.

Lèzetazini ap jwe premye match li 22 Jiyè kont Vietnam, tandiske Chanpyon Ewopeyèn yo, England, ap jwe premye match pa yo kont Ayiti, menm jou a.



Ann gade ki peyi ki nan chak gwoup:



Gwoup A - se Nouvèl Zeland, Novèj, Filipinn ak La Suis.

Gwoup B - se Ostrali, Kanada, Nijerya ak Irland

Gwoup C - se Kostarika Japon Espay ak Zanmi

Gwoup D - Se Lachin, Danmark Angletè ak Ayiti

Gwoup E - Se Peyi Ba, Potigal, Etazini, ak Vyetnam

Gwoup F - Se Brezil, La Frans, Jamayik, ak Panama

Gwoup G - Se Ajantin, Itali, Afrik di Sid, epi La Suèd

Gwoup H - Se Kolonbi, Almay, Kore di Sid ak Mawok



Nan faz gwoup la, chak pami 32 ekip yo va jwe 3 match. Ekip yo pral resevwa 3 pwen si yo genyen, ak yon pwen si yo fè match nil. 2 ekip ki gen plis pwen nan chak gwoup pral avanse nan gwoup dè 16 la.

Premye faz eliminatwa a pral dewoule 5 Out, apre sa se va Ka de Final yo 11 Out, epi Semi Final yo 15 Out.

Faz eliminatwa yo ap gen ladan yo match ki taka avanse nan twazyèm mitan epi apre sa penalite pou deside gayan an.

Match pou deside twazyèm plas la limenm pral dewoule ant 2 ekip ki pèdi nan semifinal yo. Li va dewoule 19 Out nan Lang Park, Brisbane.



Kilè Final Mondyal la pral dewoule?

Dimanch 20 Out a 1000 GMT ( ki se 8 hè di swa lè lokal)

Ki Stad kap oganize final la?

Stadium Australia nan Sydney. Se pi gwo stad kote ap gen match. Li gen plas pou 70,000 spektatè.

Ki ekip ki favori a????



Eben ekspè nan pari William Hill ak Ladbrokes di se Etazini ki favori pou ranpòte koup la ane sa a.

Nap Suiv..... antouka Valerio Saint Louis ak Jeanty Augustin Junior deja fè valiz yo e yo pare pou pran avyon pou pote tout sakap fèt ak seleksyon nasyonal Ayiti a ba wou nan bon ti mamit. Suiv yo sou tout platfòm VOA Kreyòl yo!