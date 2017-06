Komisyon Finans Sena Ayisyen an ap rapousuiv rankont li yo avek minis nan gouvènman an avan prezantasyon rapò final li sou pwojè bidjè rektifikatif 2016-2017 la. Prezidan komisyon an, Nenel Cassy, kritike ministè ekonomi ak finans, li di, ki pa bay ministè afè sosyal ase lajan.