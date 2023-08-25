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Jistis

Pwosè Eta Texas sou Politik Pawòl Imanitè Biden nan ap Pran Fen Vandredi

Valerie Laveus kwoke fre li Reginald Malherbe Daniel nan moman li rive Ozetazini pou premye fwa soti Ayiti nan ayeropo Fort Lauderdale la nan Florid, 9 Out 2023.

Yon pwosè nan Texas kote yap diskite sou politik imigasyon Pawòl Imanitè Prezidan Joe Biden nan pral pran fen jodia.

Pwogram sila a pèmèt yon kantite limite moun ki soti nan 4 peyi nan Amerik la antre Ozetazini pou rezon imanitè.

Sepandan, Jij federal Drew Tipson papral deside tou suit legalite pwogram pawòl imanitè a apre ke pwosè a pran fen Vandredi.

Anba pwogram nan, yon afè 30,000 moun ki soti nan Kiba, Ayiti, Nikaragwa ak Venezyela resevwa pèmisyon pou yo antre Ozetazini chak mwa.

Texas ak 20 lòt eta ki gen dirijan Repibliken asiyen gouvènman Ameriken an pou sispann pwogram nan.

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