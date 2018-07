Prezidan Donald Trump anba Gwo Kritik aprè Somè li avèk Vladimir Putin

Prezidan Donald Trump di madi somè li te genyen avèk kòlèg ris li a, Vladimir Putin, nan Helsinki, Fenland, sete yon gwo zafè menmsi l ap fè fas avèk yon bann e yon pakèt akizasyon poutèt li pran menm pozisyon ak M. Putin sou enjerans Larisi nan eleksyon prezidansyèl 2016 la Ozetazini.

Sepandan lidè ameriken an tonbe anba kritik deske li kore vèsyon M. Putin sou enjerans Larisi nan vòt 2016 la e non pa vèsyon sèvis sekrè Etazini ki di ofisyèl ris yo te mele nan eleksyon an.

Nan yon nòt Prezidan Trump pibliye sou kont Twitter li, li di: "Alòske m te gen yon bèl rankont ak lidè l'OTAN yo, malgre m rive kolekte anpil lajan, m ka di rankont mwen ak Vladimir Putin te pi bèl toujou. Malerezman laprès pa rapòte sa konsa; repòtè fo nouvèl yo fin fou nèt."