Prezidan Repiblik Dominikèn, Luis Abinader ap pwononse yon diskou devan asanble jeneral Nasyonzini an Mèkredi apremidi.
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Abinader ap pran la pawol nan moman li fèmen tout fwontyè peyi li ak Ayiti akoz konstriksyon yon kanal sou Rivyè Masak la an Ayiti ki mete l dozado ak gouvènman Ayisyen an.
Abinader gen pou l rankontre Sekretè Jeneral Nasyonzuni an, Antonio Guterres Mèkredi tou, pou diskite sou sityasyon Ayiti a.
Prezidan Repiblik Dominikèn ap Pale Devan Asanble Jeneral Nasyonzini Mèkredi
Prezidan Repiblik Dominikèn, Luis Abinader ap pwononse yon diskou devan asanble jeneral Nasyonzini an Mèkredi apremidi.