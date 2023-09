Prezidan Repiblik Dominikèn ap Pale Devan Asanble Jeneral Nasyonzini Mèkredi

Prezidan Repiblik Dominikèn, Luis Abinader ap pwononse yon diskou devan asanble jeneral Nasyonzini an Mèkredi apremidi.



Klike isit pou suiv diskou a an franse



Abinader ap pran la pawol nan moman li fèmen tout fwontyè peyi li ak Ayiti akoz konstriksyon yon kanal sou Rivyè Masak la an Ayiti ki mete l dozado ak gouvènman Ayisyen an.



Abinader gen pou l rankontre Sekretè Jeneral Nasyonzuni an, Antonio Guterres Mèkredi tou, pou diskite sou sityasyon Ayiti a.