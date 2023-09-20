Accessibility links

Learning English
Languages
Live
site logo site logo
Anvan Swivan
Breaking News
Amerik

Prezidan Repiblik Dominikèn ap Pale Devan Asanble Jeneral Nasyonzini Mèkredi

Prezidan Repiblik Dominiken Luis Abinader chita bo kote Prezidan Nepal (a dwat) Chandra Poudel pandan yon rankont USAID anba tem "Democracy Delivers" nan Nouyok, 20 Sept. 2023.

Prezidan Repiblik Dominikèn, Luis Abinader ap pwononse yon diskou devan asanble jeneral Nasyonzini an Mèkredi apremidi.

Klike isit pou suiv diskou a an franse

Abinader ap pran la pawol nan moman li fèmen tout fwontyè peyi li ak Ayiti akoz konstriksyon yon kanal sou Rivyè Masak la an Ayiti ki mete l dozado ak gouvènman Ayisyen an.

Abinader gen pou l rankontre Sekretè Jeneral Nasyonzuni an, Antonio Guterres Mèkredi tou, pou diskite sou sityasyon Ayiti a.

Related

Back to top
XS
SM
MD
LG