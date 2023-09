Yon Ekspè Dwa Moun LONU Mande pou Repiblik Dominikèn Relouvri Fwontyè ak Ayiti a Rapido Presto

Yon ekspè dwa moun Nasyonzuni lanse apèl Lendi bay Repiblik Dominikèn ak Ayiti pou yo reprann diskisyon yo pou mete fen rapidman e pezibman nan fèmti fwontyè a ke otorite Dominiken yo te egziste Vandredi akoz yon hing hang sou yon kanal.

Ekspè Nasyonzuni pou Ayiti, William O'Neill deklare fèmti a pral koute djob epi komès ki depann de moun kap fè va e vyen atravè fwontyè a pral soufri anpil. Li di sa ka lakoz Ayiti pa jwenn aksè ak byen esansyèl nan moman kote li deja ap fè fas ak yon kriz imanitè.

O'Neill lanse apèl bay 2 peyi yo pou yo chache yon peyi etranje pou jwe wol abit pou yo si sa nesesè.

Li di: "Direktè klinik an Ayiti di m yo pap kapab pran swen pasyan yo si Repiblik Dominikèn koupe aksè a."

O'Neill ajoute nan yon deklarasyon li pataje ak laprès "lavi moun an je". Li fè remake omwens yon ka manje Ayiti konsome enpote pa l'entèmedyè fwontyè a e li lanse apèl bay Repiblik Dominikèn pou l pèmèt livrezon asistans imanitè ak pwodui premye nesesite yo.

Ministè Afè Etranjè Dominiken an bo kote pa li deklare li rejte komantè O'Neill fè yo kom pa objektif e malere e ke nempot ki diskisyon ak Ayiti dwe baze sou kondisyon pou yo sispann konstriksyon kanal la.

Ministè a fè parèt yon deklarasyon kote li di "Li pa rezonab pou peyi nou asire byenèt Ayisyen yo. Ministè a ajoute ke li pran not demann pou kite asistans imanitè antre Ayiti, malgre konstriksyon kanal la dwe sispann pou ka gen yon solisyon "imedya ak definitiv".

Prezidan Dominiken an, Luis Abinader, kap chache re-eli nan eleksyon ki pwograme pou Me 2024 la, te anonse fèmti fwontyè a semèn pase a. Li site kom rezon, kanal kap konstwi an Ayiti pa lot bo Rivye Masak la ke 2 peyi yo pataje, ke li di vyole yon trete ki te siyen an 1929.

Fèmti a vini nan moman kriz imanitè Ayiti a vinn pi grav pandan zak vyolans gang yo ap ogmante.