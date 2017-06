Prezidan Jovenel Moise Kite Pòtoprens Jedi 15 Jen an pou yon Vizit 3 jou nan Miami

Prezidan Jovenel Moise twouve l nan Miami, Eta Florid kote li rive nan kòmansman jounen jedi 15 jen 2017 la. Lidè ayisyen an pral patisipe nan yon konferans Haitian-American Chamber of Commerce of Miami --Chanm Komès Ayisyen-Ameriken an nan Miami-- ap òganize.

An menm tan tou, Prezidan Moise gen plan pou l rankontre ak kèk gwo otorite wo plase nan Administrasyon Trump la, tankou Vis Prezidan Mike Pence, Sekretè Deta Rex Tillerson ak Sekretè Sekirite Teritoryal Ameriken an, John Kelly.Rankont Mesye Moise ak ofisyè ameriken yo pral dewoule depi premye jou vizit la a 4:00pm, nan Florida International University.

Anvwaye espesyal Lavwadlamerik Serge Michel ak Nazon Bauliare, ki sou plas nan Miami, pare pou pote plis enfòmasyon sou rankons sa a pou oditè Lavwadlamerik.

Klike sou lyen odyo a pou suiv oyn repòtaj Pierre Nazon Beaulière depi Miami.