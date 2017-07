OKAY: Prezidan ayisyen an, Jovenel Moise, vizite Depatman Gran Sid la kote li lanse sa pa gen lontan Karavann Chanjman an. Korespondan Lavwadlamerik nan nan vil Okay Jean Hernst Eliscar pote plis detay nan odyo a ki anba tèks la.

JEREMI: Dapre Luckner Laguerre, Prezidan Moïse te prezan tou pandan weekend nan Nip ak Gran Ans, kote, an prezans eli lokal yo li inogire arive Karavan Chanjman an nan 2 depatman sa yo. Klike sou odyo a pou tande repòtaj Luckner Laguerre la.