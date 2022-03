Premye Minis Israelyen an Pale ak Putin nan Telefòn JERUSALEM - Premye Minis Israelyen an pale Dimanch nan telefon ak Prezidan Ris la Vladimir Putin, yon jou apre yon vizit brid sou kou li te fè nan Moskou pou diskite sou envazyon Ikrèn nan ki ap dewoule depi plis pase yon semèn. Naftali Bennett pale tou ak Chanselye Alman an, Olaf Scholz, ke li te vizite nan Berlin Samdi tou, epi Prezidan Franse a, Emmanuel Macron, bwi prezidans la fè konnen. Bennett pale nan telefon plizyè fwa ak Prezidan Ikrenyen an Volodymyr Zelenskyy tou - pi resaman Dimanch maten - nan kad jefo diplomatik lap fè pou aji kom medyatè nan batay ant Ikrèm ak La Risi apre plis pase yon semèn. Met sou sa, minis afè etranje Iraelyen an Yair Lapid pral pran avyon pou Riga, peyi Letoni Lendi, kote li va rankontre Sekretè d'Eta Ameriken an, Antony Blinken, Ministè Afè Etranjè a di. Pandan Israel kondane envazyon Ris la, li pa pran mezi ki taka vekse Moskou, pou anpeche mete an danje kowoperasyon militè 2 peyi yo nan La Siri. Read more









Fòs Izrayelyen yo Touye 3 Palestinyen Ministè Sante Palestinyen an deklare ke fòs Izraelyen yo touye 3 Palestinyen nan Sisjordanie Madi. Nan yon deklarasyon ministè a te di ke Ammar Chafiq Abu Afifa te mouri apre fòs Izrayelyen yo te "louvri katouch sou li" nan Beit Fajar yon zòn ki nan sid Betleyèm. Nan yon deklarasyon, Fòs Izrayelyen an di ke youn nan patwouy li yo te "idantifye 2 sispèk ki tap apwoche" koloni Izrayelyen Migdal Oz ki kole kole ak Beit Fajar. "Apre plizyè avètisman, sòlda nou tire sou yo epi youn nan sispè yo te mouri " e yo te ajoute ke yon ankèt deja sou pye. Viktim nan te soti nan kan refijye Palestinyen Al-Aroub nan sid Betleyèm nan Sisjordanie. Eklatman Palestinyen ak lame Izrayelyen fèt plizyè fwa nan Sisjordanie, kote Palestinyen yo ap manifeste kont kolonizasyon Izraelyen oswa arestasyon ke Fòs Izrayelyen yo fè nan lokalite Palestine. Anvan douvanjou madi a, fòs Izraelyen yo te touye 2 lòt Palestinyen nan yon echanj kout zam nan kan refijye Jenin nan nò Sisjordanie. Dapre lapolis fwontyè Izrayelyen an, fiziyad la te fèt pandan yon operasyon kote yo te arete yon sispè Palestinyen "ke yo tap chèche pou aktivite teworis". Ajans ofisyèl Wafa palestinyen an te idantifye 2 mesye yo kòm Abdallah al-Hossari, 22, ak Chadi Khaled Najm, 18.









Pakistan Pwal Enpòte e Achte Gaz Natirèl Nan men LaRisi Premye-minis Pakistan Imran Khan anonse lendi peyi li pwal enpòte apeprè 2 milyon tòn ble nan men LaRisi e achte gaz natirèl tou nan kad antant ke 2 peyi yo te siyen semèn pase a pandan vizit ofisyèl li nan Moskou. Khan te prese fè vizit 2 jou li a e rankontre ak Prezidan Vladimir Putin nan Kremlen an, kèk èd-tan apre fòs ris yo te anvayi Ikrèn, kote peyi nan loksidan yo ap mete presyon pou izole lidè ris la pou aksyon li. Lendi, Premye-minis Pakistan an te defann vwayaj li a e te reponn kritik yo nan yon diskou nan televizyon kote li te pale ak nasyon an, pou di enterè ekonomik te oblije li fè sa.









Lig Arab la Eksprime Kè Sote li VIzavi Lagè Ikrèn nan Lig Arab la eksprime kè sote li genyen sou lagè Ikrèn nan men li pa mande yon fen nan envazyon Ris la. Oganizasyon pan-Arab la deklare nan yon kominike Lendi li apiye tout jefo kap fèt pou rezoud kriz la "atravè diyalog ak diplomasi." Kominike a pibliye apre yon raknot reprezantan 22 peyi manm Lig Arab la te fè nan vil Kèr ann Ejipt. Kominike a pa site non La Risi, ki gen lyen sere ak kèk pwisans rejyonal tankou Ejipt, Emira Arab Ini ak Arabi Saoudit, pa egzanp. Pi fo gouvènman Arab yo evite kritike envazyon La Risi fè nan Ikrèn. Emira Arab Ini, ki gen yon syèj pwovizwa nan Konsèy Sekirite Nasyonzini an te fè mèman parèyman ak La Chin epi End e li absteni (pa vote ditou) sou rezolisyon Etazini patwone a, ki te anvizaje kondane envazyon an.