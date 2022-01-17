Pou Fèt MLK, Biden di Fòk Ameriken Pran Angajman Pou Kontinye Travay li

Ameriken dwe pran angajman pou yo fini travay Martin Luther King Jr., Prezidan Joe Biden deklare lendi nan yon videyo li pibliye pou komemore anivese lidè dwa sivik la ki te mouri asasinen.
Komantè prezidan an te pami plizyè remak lidè nasyonal yo fè kote yo admèt gen bezwen pou egalite rasyal ki poko janm reyalize.
Gen plizyè evenman ki pwograme a l'okazyon fèt nasyonal la. Pami yo gen yon mès anyèl nan Atlanta nan lonè Martin Luther King, kap dewoule nan legliz kote Senatè Ameriken Raphael Warnock pastè. Sèvis relije a, nan legliz Batis AEbenezer la komemore sak tap 93e anivèsè lidè dwa sivik la, ki te gen 39 an sèlman lè yo te tire'l e touye'l.