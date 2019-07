Sekretè Deta Mike Pompeo Tanmen yon Toune 3 Jou nan Amerik Latin nan

Sekretè Deta ameriken an Mike Pompeo kòmanse nan Amerik Latin nan yon vwayaj k ap dire 3 jou (19-21 jiyè 2019 la) avèk yon kalandriye travay ki byen chaje, kote li pral santre atansyon n sou kowoperasyon nan domèn kont-teworism nan, kriz k ap kontinye nan peyi Venezuela a epi efò k ap fèt pou diminye gwo kantite migran k ap sòti nan Amerik Santral la Sepandan chèf diplomasi Lèzetazini an pral abòde kòk lèt dosye tou, dapre pòtpawòl Depatman Deta a, Morgan Ottagus

« Sòti 19 pou rive 21 jiyè, Sekretè Deta a ap vizite Buenozè (Ajantin), Ekatè, vil Meksiko ak San Salvadò kote li pra ranfòse kowoperasyon nan domèn sekirite a, solidifye angajman Lèzetazini vizavi dwamoun ak demokrasi, espesyalman apui pou pèp Kiba, Nikaragwa ak Venezuela, plis konba pèp sa yo ap mennen pou libète. Sekretè Deta a pral ranfòse tou patnèship ekonomik ki egziste ant Lèzetazini ak rejyon an pandan l ap chache elaji kad opòtinite yo pou sitwayen nou yo. »

Pandan Misye Pompeo va nan Buenozè a, li pral patisipe, avèk alye rejyonal yo, nan yon konferans sou kont-teworism ki pwograme pou l koenside avèk 25èm anivèsè eksplozyon bonm ki te fèt nan kapital Ajantin nan e ki te touye 85 moun. Anketè ajanten yo te rive tabli yon rapò ant eksplozyon sa a avèk Hezbola epi Peyi Iran.

Sepandan, gen yon gwo chans pou kriz imigrasyon ki poze sou fwontyè sid Etazini an domine rankont yo nan Ajantin ak lòt peyi kote vwayaj la pral mennen Sekretè Deta a. Daprè kèk espesyalis, Washington fèt pou l ale nan rasin pwoblèm k ap fòse migran yo pati kite kay yo. Se opinyon Benjamin Gedan, konsiltan nan Wilson Center nan Washington DC.

« Nou dwe pran an konsiderasyon mank opòtinite, aktivite gang, feblès enstitisyon yo nan rejyon Amerik Santral la ; se sa pou w fè si w vle fè moun yo sispann fè vwayaj difisil e danje sa a pou yo vini Ozetazini. Moun sa yo k ap kite peyi yo, pa pran desizyon sa a a la lejè. »



Kèk lòt espesyalis kritike Prezidan Donald Trump poutèt desizyon li pran pou l koupe èd ekonomik Lèzetazini t ap bay Gwatemal, Ondiras ak Savadò… kòm yon presyon sou lidè peyi sa yo pou yo bloke flo migran k ap kite Amerik Santral la pou yo antre Ozetazini. Pami kritik sa yo gen James CARAFANO ki pale sou Skype avèk Lavwadlamerik :



« Mwen panse kritik sa a jist, li byen fonde. An fèt, prezidan an ap fè bagay yo vin pi mal… onètman. Paske kijan bagay yo ka vin pi mal? Moun yo ap monte Ozetazini pa bann e pa paket e li klè ke lajan pa p reyalize anyen. Alòs, si n ap ba yo lajan, se pou nou vini tou ak kèk pwogram ki kapab pote yon diferans nan vi yo. »

Kriz ki poze nan peyi Venezuela a, kote plizyè milyon moun pati pou yo ale viv nan peyi vwazen, byen kapab okipe yon gwo plas sou pwogram diskisyon Sekretè Deta Pompeo pral fè nan chak etap toune sa a nan Amerik Latin nan.