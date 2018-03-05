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Foto

Foto 90èm Edisyon Seremoni Oscars a

Men kèk nan meyè foto sou rèd kapèt 90èm edisyon seremoni remiz dè pri Oscars a nan Hollywood, California, 4 mas 2018.
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Sofia Carson arrives at the 90th Academy Awards in Hollywood, California, March 4, 2018.
1 Sofia Carson arrives at the 90th Academy Awards in Hollywood, California, March 4, 2018.
Allison Williams wearing Armani Prive arrives at the 90th Academy Awards in Hollywood, Ca, March 4, 2018.
2 Allison Williams wearing Armani Prive arrives at the 90th Academy Awards in Hollywood, Ca, March 4, 2018.
Ashley Judd and Mira Sorvino on the red carpet at the 90th Academy Awards in Hollywood, Ca, March 4, 2018.
3 Ashley Judd and Mira Sorvino on the red carpet at the 90th Academy Awards in Hollywood, Ca, March 4, 2018.
Lupita Nyong'o, Winston Duke and Danai Gurira (L to R) arrive at the 90th Academy Awards in Hollywood, Ca., March 4, 2018.
4 Lupita Nyong'o, Winston Duke and Danai Gurira (L to R) arrive at the 90th Academy Awards in Hollywood, Ca., March 4, 2018.

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