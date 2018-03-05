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Foto
Foto 90èm Edisyon Seremoni Oscars a
mas 05, 2018
Men kèk nan meyè foto sou rèd kapèt 90èm edisyon seremoni remiz dè pri Oscars a nan Hollywood, California, 4 mas 2018.
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1
Sofia Carson arrives at the 90th Academy Awards in Hollywood, California, March 4, 2018.
2
Allison Williams wearing Armani Prive arrives at the 90th Academy Awards in Hollywood, Ca, March 4, 2018.
3
Ashley Judd and Mira Sorvino on the red carpet at the 90th Academy Awards in Hollywood, Ca, March 4, 2018.
4
Lupita Nyong'o, Winston Duke and Danai Gurira (L to R) arrive at the 90th Academy Awards in Hollywood, Ca., March 4, 2018.
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