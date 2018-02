Ayiti: Rapò Dankèt Sena sou Fon Petwo Karibe a Ateri nan Kou Siperyè Dè Kont

Sena ayisyen an voye rapò sou depans gouvènman pase yo nan Fon Petwo Karibe an devan Kou Siperyè dè kont ak Kontansye Administratif. Nouvèl yo ki soti ann Ayiti fè konnen Sena a pran desizyon sa a jedi swa 1 fevriye 2018 la an san ke tout palmantè yo pat prezan.

Nan yo seyans ki te fèt avan sa a, swa 31 janvye 2018, kote palmantè yo te pase tout yon nwit la ap fè deba sou doye a. Men anvan jou, yo te ranvwaye seyans la pou madi 6 fevriye a aprè Senatè Jean Marie Salomon ak kèk kòlèg li nan minorite a te deside abandone sal la.

Avan lotan, Lavadlamerik ak vin ak analiz yon ekspè nan dwa konstitisyonèl pou ede oditè li yo konprann dosye sa a pi byen.