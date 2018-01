Pap Franswa Priye ak 150 Mil Fidèl sou 2èm Jounen yon Vizit nan Chili

Pap Fanswa chante yon mès an plennè mèkredi 17 janvye 2018 la nan vil Temuco, nan peyi Chili, kote li rive sou 2èm jou konplè yon vizit sou sou-kontinan sid-ameriken an. Temuco twouve li nan mitan yon konfli k ap bouyi depi plizyè santèn dane sou kesyon pou konnen kiyès ki pwopriyetè anpil teren nan zòn nan: èske se endijèn yo oubyen nouvo veni ki te pran tè sa yo men men natif-natal peyi a nan kòmansman 20èm syèk la. Souvren Pontif la deklare “anpil vyolasyon dwwamoun grav” te dewoule nan zòn sa a.

Mès an plennè a dewoule nan Baz Ayeryèn Maquehue a, ki te bati sou tè otorite yo te sezi nan men pèp endijèn Mapuche a e li te sèvi tou kòm yon prizon sou diktati Jeneral Augusto Pinochet a ki te sou pouvwa a ant 1973 e 1990. Pap la fè konnen: “Nou dedye mès sa a pou tout sila yo ki te soufri e ki te mouri; e pou sila yo ki, chak jou, ap pote fado tout enjistis sa yo.”

Pèsonn moun ni gwoup moun pa pran responsablite pou zak vyolans sa yo; lapolis pa poze okenn arestasyon non plis. Men nan 2 zou 3 mwa ki pase yo militan Mapuche yo te mete dife nan anpil legliz pou yo fè pwomosyon pou koz yo a. Se konsa pap la lanse apèl ba yo pou l mande yo renonse ak vyolans. Sen Pè a di: “Nou pa kapab sèvi ak vyolans pou nou detwi zòt; paske vyolans ak destriksyon debouche sou plis vyolans ak plis destriksyon.” Franswa mande gouvènman chilyen an ale pi lwen ke siyati bèl akò; men fè efò pou l mete yo an aplikasyon.