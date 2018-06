Ayiti-Eskandal OXFAM-Dènye Nouvèl : Gouvènman an Mete Manm Oganizasyon an Deyò

Ann Ayiti, gouvènman Moise-Lafontant pran desizyon pou l entèdi an pèmanans òganizasyon charite britanik OXFAM opere nan peyi a, aprè nouvèl te parèt pou di kèk manm òganizasyon an te komèt mevèz konduit seksyèl aprè tranblemanntè janvye 2010 la. Otorite yo pran desizyon sa a aprè yo te pase plizyè mwa ap mennen ankèt sou akizasyon an.

Nan yon deklarasyon gouvènman an pibliye nan jounen mèkredi 13 jen 2018 la nan Pòtoprens, li anonse li anile tit ajans charite entènasyonal la kòm yon òganizasyon non-gouvènmantal (swa yon ONG) poutèt li vyole lalwa ayisyèn ak prensip ki reji diyite kretyen-vivan.

Aprè eskandal la te pete, 4 manm pèsonèl OXFAM te jwenn revokasyon yo pou movèz konduit malouk, epi direktè rejyonal OXFAM nan pou Ayiti, Roland Van Hauwermeiren, avèk 2 lòt anplwaye te jwenn envitasyon pou yo bay demisyon yo.